Arcesium rileva Limina e crea una piattaforma di investimento front-to-back integrata

Arcesium , leader mondiale nelle tecnologie finanziarie dedicate al settore degli investimenti, oggi annuncia l'acquisizione di Limina, fornitore di sistemi di gestione portafogli e ordini (P/OMS) con sede a Stoccolma. L'operazione crea una piattaforma operativa front-to-back completa e ad hoc per le esigenze specifiche di gestori patrimoniali, fondi speculativi e proprietari di asset. L'integrazione del P/OMS di Limina con le soluzioni di middle e back-office targate Arcesium genera un'offerta combinata in grado di eliminare la frammentazione delle infrastrutture obsolete e di mettere in connessione i dati isolati, per fornire ai gestori di investimenti la velocità e le informazioni necessarie per operare in modo intelligente su diverse classi di asset e in vari mercati globali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

