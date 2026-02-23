AOP Health sulle malattie rare: Informazioni. Collaborazione. Innovazione.

Sono tra i 27 e i 36 milioni 1 le persone in Europa che convivono con una malattia rara, eppure attualmente solo il sei percento ha accesso a una terapia approvata. 2 Il progresso nella diagnosi e nel trattamento è spesso rallentato dalle lacune a livello di conoscenze, compresa la mancanza di informazioni chiare, affidabili e facili da utilizzare da parte dei pazienti necessarie per supportare processi decisionali informati. Attingendo a 30 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di terapie per le malattie rare, AOP Health sottolinea l'importanza della collaborazione nella comunità sanitaria. Nella Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2026, l'azienda si unisce a professionisti sanitari, ricercatori e rappresentanti di pazienti nell'evidenziare la necessità di una più stretta collaborazione per generare, condividere e utilizzare meglio i pochi dati a disposizione per migliorare l'assistenza alle persone che convivono con malattie rare.

