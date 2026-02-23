Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

AOP Health sulle malattie rare: Informazioni. Collaborazione. Innovazione.

AA

Sono tra i 27 e i 36 milioni 1 le persone in Europa che convivono con una malattia rara, eppure attualmente solo il sei percento ha accesso a una terapia approvata. 2 Il progresso nella diagnosi e nel trattamento è spesso rallentato dalle lacune a livello di conoscenze, compresa la mancanza di informazioni chiare, affidabili e facili da utilizzare da parte dei pazienti necessarie per supportare processi decisionali informati. Attingendo a 30 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di terapie per le malattie rare, AOP Health sottolinea l'importanza della collaborazione nella comunità sanitaria. Nella Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2026, l'azienda si unisce a professionisti sanitari, ricercatori e rappresentanti di pazienti nell'evidenziare la necessità di una più stretta collaborazione per generare, condividere e utilizzare meglio i pochi dati a disposizione per migliorare l'assistenza alle persone che convivono con malattie rare.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260223261288/it/

Rare Diseases: Collaboration is key. image: AdobeStock_1308212316

Rare Diseases: Collaboration is key. image: AdobeStock_1308212316

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ulteriori informazioni
DI Isolde Fally
Isolde.Fally@aop-health.com
https://www.aop-health.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario