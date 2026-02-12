Annunciata la data del World Governments Summit 2027, dopo la più ampia partecipazione globale mai registrata

Sotto la guida del Presidente degli Emirati Arabi Uniti Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan e di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente, Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, il World Governments Summit si è concluso a Dubai con la più alta partecipazione di sempre, registrando oltre 6.250 partecipanti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260210137067/it/

World Governments Summit 2026 concludes in Dubai with record participation, bringing together more than 6,250 global leaders from over 150 countries to advance dialogue on governance, innovation, and sustainable development (Photo: AETOSWire)

Una piattaforma globale che riunisce i leader mondiali

Tenutosi a Dubai dal 3 al 5 febbraio, il World Governments Summit 2026 ha riunito decisori politici, opinion leader ed esperti provenienti da diversi settori, rafforzando il ruolo del summit come piattaforma globale per plasmare il futuro della governance.

Questo incontro senza precedenti ha visto la partecipazione di rappresentanti di oltre 150 governi, più di 700 amministratori delegati, oltre 500 ministri e 60 capi di Stato. Ha inoltre accolto oltre 87 premi Nobel e scienziati di fama internazionale, nonché più di 80 organizzazioni internazionali e centri di ricerca.

I presidenti e altri leader mondiali si sono riuniti per partecipare a discussioni strategiche di alto profilo. Le sessioni comprendevano: "Il prossimo decennio sarà africano?", in cui i presidenti africani hanno delineato la loro visione per il prossimo decennio; "Il riassetto geopolitico", con il dott. Anwar Gargash e Mike Pompeo; e "Una conversazione con il presidente della Confederazione Svizzera", in cui sono state delineate le priorità strategiche globali.

Annunci di grande impatto e traguardi strategici

Durante la sua tredicesima edizione, il Summit ha ospitato oltre 445 sessioni di dialogo che hanno coinvolto più di 450 personalità di spicco a livello mondiale, nonché 25 forum globali e oltre 45 incontri ministeriali e di alto livello.

Il vertice è stato caratterizzato da diversi annunci di grande impatto, tra cui il lancio dell'iniziativa OPENSCI al World Laureates Summit; una partnership tra la Roads and Transport Authority di Dubai e The Boring Company di Elon Musk per sviluppare il progetto del tunnel passeggeri Dubai Loop; la presentazione del chip di intelligenza artificiale più grande al mondo; l'annuncio di capsule di trasporto autonome in collaborazione con Glydways nell'ambito dei piani di mobilità di nuova generazione di Dubai; e nuove iniziative di sostenibilità, tra cui i piani per l'adozione del modello “sponge city” per rafforzare la resilienza climatica urbana, insieme a una più ampia serie di accordi e iniziative.

Uno sguardo al WGS 2027

Sulla scia di questo slancio, la prossima edizione del Summit è prevista dal 1° al 3 febbraio 2027, con l'obiettivo di continuare a plasmare il futuro dei governi e delle società di tutto il mondo.

Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210137067/it/

Contatti:

Ahmed Yahya

ayahya@apcoworldwide.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire