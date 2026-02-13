Angelalign Technology Inc. (6699.HK) afferma che la sentenza preliminare di un tribunale europeo su alcune funzionalità software avrà un impatto minimo sugli utenti
Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”) ha dichiarato che la sentenza del tribunale unificato dei brevetti di Düsseldorf, in Germania – che impone la cessazione preliminare dell’uso di alcune funzionalità software per l’aggiornamento automatico dei piani di trattamento – avrà un impatto minimo sugli ortodontisti e sui pazienti che utilizzano i suoi allineatori trasparenti. La decisione si applica ad alcuni paesi europei, ma esclude Spagna, Svizzera, Regno Unito e Irlanda. Angel lancerà per gli utenti europei interessati iPlan, una funzionalità aggiornata che offre la stessa affidabilità oltre a una maggiore flessibilità d’uso.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260212240318/it/
Referente per i media:
Sue Kolb
sue.kolb@angelaligner.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato