Andersen Global integra la società collaboratrice Pi Advisory

Andersen Global rafforza le proprie capacità in Africa grazie a un accordo di collaborazione con Pi Advisory, una società di consulenza finanziaria con sede in Angola e presente in Mozambico e Portogallo.

Pi Advisory offre una suite completa di servizi, tra cui servizi fiscali completi, assistenza aziendale e outsourcing, consulenza finanziaria e un'ampia gamma di servizi aziendali per offrire supporto ai clienti in ogni aspetto, dalla costituzione di una nuova entità aziendale all'orientamento nell'ambito delle normative fiscali locali. La società integra nelle proprie operazioni i principi di rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG), a dimostrazione del suo impegno nei confronti di pratiche aziendali sostenibili.

"Questa collaborazione rafforza la nostra capacità di offrire supporto ai clienti con esigenze complesse in un contesto multi-giurisdizionale", ha affermato António Amaral Correia, partner presso Pi Advisory. "Grazie alla collaborazione con Andersen Global, siamo in grado di fornire soluzioni che soddisfano le domande in evoluzione di clienti con sede nei mercati lusofoni e non solo".

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, "La vasta esperienza e le informazioni a livello regionale di Pi Advisory rafforzano la nostra piattaforma globale. Il suo impegno nei confronti del servizio clienti e la crescita sostenibile sono in linea con i nostri valori, consentendoci di offrire un servizio uniforme e di alta qualità ai nostri clienti."

Andersen Global è un'associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni a livello globale. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e vanta una presenza in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

