Andersen Global espande la sua presenza in Africa aggiungendo Bravura

Andersen Global rafforza la sua presenza in Africa tramite un accordo di collaborazione stretto con Bravura, un’importante società indipendente di consulenza e questioni fiscali con sedi nel Sud Africa e in Namibia.
Fondata nel 1999, Bravura offre soluzioni di consulenza in ambito finanziario e fiscale ad aziende private e quotate in borsa, a imprenditori e a famiglie con un patrimonio netto di notevole consistenza nella regione. Combina vaste competenze finanziarie con un approccio imprenditoriale per strutturare strategie personalizzate che creano valore. Il suo team multidisciplinare è disponibile per servizi di consulenza in molteplici campi – fusioni e acquisizioni, raccolta di capitali, ristrutturazioni aziendali e pianificazione per successioni ereditarie. Inoltre Bravura crea soluzioni per strategie contabili e fiscali, strutturazioni fiscali internazionali, mobilità globale e conformità per il controllo dei cambi valutari.
“Noi di Bravura ci impegniamo per ridefinire gli standard e offrire soluzioni su misura basate sui risultati che creino valore duraturo per i clienti”, spiega Ian Matthews, direttore sviluppo del business presso Bravura. “La nostra collaborazione con Andersen Global ci mette in grado di sfruttarne la vasta piattaforma e creare rapporti operativi con professionisti di tutto il mondo, che condividono il nostro forte impegno verso l’eccellenza, l’integrità e risultati eccellenti”.
Aggiunge Mark L. Vorsatz, ceo e presidente del cda globale Andersen: “La storia comprovata di risultati positivi conseguiti da Bravura e il suo approccio lungimirante la posizionano come un’aggiunta preziosa per la nostra piattaforma. Le sue vaste competenze e conoscenza del contesto locale completano la gamma di servizi che offriamo in Africa e migliorano la nostra capacità di fornire soluzioni integrate e multidisciplinari ai clienti sia nella regione sia a livello globale”.
Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.
