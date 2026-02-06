Andersen Consulting sottoscrive un accordo di collaborazione con Alfa Group
Andersen Consulting arricchisce la propria offerta per la cibersicurezza grazie alla collaborazione con Alfa Group, leader nel settore tecnologico che vanta un'esperienza pressoché trentennale nel coadiuvare le organizzazioni a salvaguardare e ottimizzare le proprie attività.
Fondata nel 1996, Alfa Group ha sede a Roma e offre soluzioni all'avanguardia nell'ambito della sicurezza informatica, del rilevamento e della prevenzione delle frodi, della risposta agli incidenti e della gestione delle vulnerabilità, oltre a selezionati servizi gestionali dei processi aziendali. N.O.V.A., la sua tecnologia proprietaria, è un servizio gestito end-to-end che integra le innovazioni di Alfa Group con i sistemi di terze parti per salvaguardare le infrastrutture digitali, mitigare il rischio e aumentare l'efficienza operativa. L'azienda è al servizio dei clienti in molteplici settori, tra cui finanza e assicurazioni, telecomunicazioni, manifatture, energia, farmaceutica e il comparto militare e aerospaziale.
"La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci consente di estendere la nostra portata e di offrire un valore più elevato ai clienti che devono affrontare le difficoltà legate alla trasformazione digitale e alla sicurezza informatica", è il commento di Dario Lauricella, CEO di Alfa Group. "Coniugando la nostra approfondita competenza nella cibersicurezza e nella gestione del rischio con la piattaforma globale di Andersen possiamo offrire una linea di servizi più completa e adatta alle esigenze dinamiche dei clienti europei e internazionali".
Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen ha aggiunto: "Alfa Group si è imposto come consulente tecnologico affidabile, in particolare nei comparti della sicurezza informatica e della governance IT. Si tratta di una competenza estremamente sinergica con le nostre, e questa collaborazione consolida la capacità di Andersen nel supportare le organizzazioni nelle fasi di adattamento alla rivoluzione tecnologica e ai requisiti normativi, sempre più numerosi".
Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi, dalla strategia aziendale al business e dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e fornisce competenze in materia di consulenza, fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory di livello mondiale, su una piattaforma globale con cui collaborano oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e con una presenza in più di 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260205312569/it/
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato