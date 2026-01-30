Andersen Consulting rafforza l'offerta per la trasformazione digitale con iNNOVATEQ

Andersen Consulting ha sottoscritto un accordo di collaborazione con iNNOVATEQ, azienda di trasformazione digitale con sede a Mascate che ridefinisce il settore digitale del petrolio tramite informazioni in tempo reale, flussi di lavoro intelligenti, eccellenza operativa e ottimizzazione della produzione per l'intera catena del valore del petrolio e del gas.

iNNOVATEQ, nata nel 2018 come spin-off del programma di trasformazione digitale di Petroleum Development of Oman (PDO), sfrutta il suo solido DNA nella gestione e l'esperienza concreta maturata collaborando con alcune delle maggiori compagnie petrolifere nazionali (NOC) e compagnie petrolifere internazionali (IOC) nell'assistenza ai clienti attivi nel settore petrolifero e del gas. L'azienda è specializzata nella trasformazione aziendale sostenibile basata su soluzioni digitali pratiche e mirate, fornite tramite la sua piattaforma proprietaria Nibras, un sistema gestionale di asset e produzione. Forte di un team di oltre 100 professionisti e di una crescente base clienti internazionale, iNNOVATEQ supporta i clienti allineando le iniziative digitali, semplificando le operazioni e trasformando la proprietà intellettuale in prodotti digitali affidabili e sostenibili.

"Abbiamo creato iNNOVATEQ per risolvere gli ostacoli del mondo reale in ambienti ad alto rischio e con un forte consumo di risorse, dove diamo voce ai dati, le decisioni generano un impatto reale e la trasformazione digitale deve essere sia pratica che scalabile", è il commento di Mohammad Sweidan, direttore commerciale di iNNOVATEQ. "La collaborazione con Andersen Consulting ci dà la portata globale e la potenza strategica necessarie per offrire le nostre soluzioni a nuovi settori ed aree geografiche sottoposte a pressioni di questo tipo".

"Settori come l'energia, il petrolio e il gas sono sottoposti a pressioni sempre crescenti per modernizzare gli asset obsoleti, pur mantenendo la continuità operativa", ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La piattaforma iNNOVATEQ è stata progettata appositamente per questi ambienti; insieme, aiuteremo i clienti a gestire le sfide del cambiamento digitale con soluzioni specifiche per ogni settore comprovate sul campo".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che propone una gamma completa di servizi che spaziano dalla strategia aziendale al business, alla tecnologia e alla trasformazione AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global , offrendo competenze d'eccellenza in materia di consulenza, fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory su una piattaforma globale di oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in più di 1.000 sedi tramite le società affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza attraverso le sue società affiliate e con cui collabora in tutto il mondo.

