Andersen Consulting arricchisce la gamma della trasformazione digitale con l'aggiunta di Internet & Idee

Andersen Consulting stringe un accordo di collaborazione con Internet & Idee, agenzia italiana di consulenza digitale, potenziando la sua capacità di fornire soluzioni integrate e tecnologicamente solide.

Fondata nel 1998, Internet & Idee offre strategia digitale, sviluppo di software, Testing & QA, e-commerce e sviluppo di applicazioni mobili. L'azienda opera in due aree principali: servizi di consulenza nel settore IT e sviluppo di prodotti SaaS proprietari, compresa la gestione del credito e strumenti di monitoraggio della cybersecurity. Con profonde competenze nei settori bancario, assicurativo, della gestione del credito e della logistica dell'e-commerce di lusso, Internet & Idee riunisce conoscenza del settore e innovazione tecnica per migliorare le prestazioni aziendali.

“Questa collaborazione ci consente di applicare la nostra competenza digitale e settoriale su scala più grande”, ha dichiarato Carlo Stumpo, CEO di Internet & Idee. “Insieme ad Andersen Consulting, possiamo offrire soluzioni più mirate ed efficaci per clienti che affrontano sfide complesse in industrie in rapida evoluzione e altamente regolamentate”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “Internet & Idee porta una combinazione unica di competenza tecnica e visione creativa. Le loro capacità rafforzano la nostra abilità di aiutare i clienti a modernizzare il modo in cui si interfacciano con i clienti, operano con agilità e crescono in un mondo guidato dal digitale. Siamo lieti di accoglierli nella nostra piattaforma in costante espansione”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260121572994/it/

mediainquiries@Andersen.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire