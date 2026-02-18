Andersen Consulting amplia le capacità nel settore del talento esecutivo con Lansdowne Executive Search
Andersen Consulting rafforza la sua pratica nel settore del capitale umano attraverso un Accordo di collaborazione con Lansdowne Executive Search, società con sede a Dublino specializzata nella ricerca di personale dirigente, quadri e incarichi a livello di consiglio di amministrazione.
Fondata nel 2015, Lansdowne Executive Search è una società irlandese specializzata in servizi di ricerca di personale dirigente C-level, dirigenti a tempo parziale e incarichi per il CdA. Una società boutique guidata dai soci, Lansdowne è nota per il profondo coinvolgimento della leadership senior in tutte le interazioni con i clienti. Lansdowne aiuta i clienti a orientarsi tra complesse transizioni dirigenziali e strategie di crescita in un'ampio spettro di settori, tra cui servizi finanziari, edilizia, no profit, agricoltura, istruzione secondaria, settore pubblico e TMT (Tecnologia, Media e Telecomunicazioni).
“Una leadership efficace è contestuale e trovare quella giusta significa comprendere molto più di un semplice curriculum”, ha dichiarato Tom Keane, partner di Lansdowne Executive Search. “Collaborare con Andersen Consulting ci dà le dimensioni e l'accesso alle competenze di cui abbiamo bisogno per continuare a competere a un livello superiore nel mercato irlandese. Siamo ben posizionati per ottenere le opportunità che contano, pur continuando a offrire il servizio scrupoloso e su misura che i nostri clienti apprezzano maggiormente”.
“In un mercato dei talenti in costante evoluzione, Lansdowne si distingue per quello che non può essere insegnato: il discernimento ottenuto con decenni di esperienza”, ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro capacità di identificare e plasmare leader innovativi li rende un'importante aggiunta, mentre aiutiamo i clienti a creare team dirigenti resilienti e pronte per il futuro”.
Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e offre competenze d'eccellenza in ambito di consulenza, in materia fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di advisory tramite una piattaforma globale con cui collaborano oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260217624852/it/
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato