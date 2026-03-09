Giornale di Brescia
Business Wire

Andersen annuncerà i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2025

AA

Andersen Group Inc. (NYSE: ANDG) (“Andersen”), un fornitore leader di servizi di consulenza indipendente in materia fiscale, finanziaria e valutativa a privati e family office, aziende e fondi negli Stati Uniti, annuncerà i suoi risultati finanziari per l'intero anno e il quarto trimestre 2025 dopo la chiusura del mercato martedì 17 marzo 2026.

Mark L. Vorsatz, CEO e Presidente di Andersen CEO e Neal Livingston, Direttore finanziario di Andersen, ospiteranno una teleconferenza per presentare i risultati finanziari di Andersen martedì 17 marzo 2026 alle ore 17:00, orario di New York.

I partecipanti potranno partecipare al webcast all'indirizzo https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=J3Hvslre . Il webcast sarà disponibile in differita al link disponibile sulla pagina delle Relazioni con gli investitori del sito web di Andersen all'indirizzo investor.andersen.com entro poche ore dalla conclusione dell'evento e rimarranno accessibili sul sito per sei mesi.

Informazioni su Andersen

Andersen è un fornitore leader di servizi di consulenza indipendente in materia fiscale, finanziaria e valutativa a privati e family office, aziende e fondi di investimento alternativi negli Stati Uniti. L'approccio diversificato al servizio clienti di Andersen è radicato in valori fondamentali che privilegiano la gestione responsabile, la trasparenza e la fornitura continua di servizi indipendenti e di alta qualità. Andersen è presente in più di 180 Paesi in tutta la sua piattaforma globale di aziende che fanno parte dell'associazione e collaboratrici che offrono servizi di consulenza in materia fiscale, legale, valutativa e di advisory in più di 1.000 sedi, avvalendosi di oltre 3.000 partner e più di 50.000 professionisti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Gregory Vistica, Managing Director, Relazioni con gli investitori
greg.vistica@andersen.com



