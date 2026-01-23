"And I Chose to Live": il velista cieco Mitsuhiro Iwamoto sul palco del WEF

Mitsuhiro Iwamoto, velista nipponico non vedente che abita a San Diego, il 21 gennaio (fuso orario locale) ha preso la parola al congresso annuale del Forum economico mondiale 2026. Tenterà la prima traversata del Pacifico in solitaria e non stop effettuata da una persona con menomazione visiva totale nel quadro del "Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027" (Progetto di traversata del Pacifico in solitaria effettuata da un velista cieco 2027).

Hiro Iwamoto / Global Keynote Speaker, First Totally Blind Sailor to Cross the Pacific

Nella primavera del 2027 tenterà una traversata del Pacifico in solitaria e non stop manovrando uno yacht da 28 piedi, da solo e senza scali intermedi, da San Diego, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, fino ad Amakusa, nella prefettura giapponese di Kumamoto.

