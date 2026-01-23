Giornale di Brescia
"And I Chose to Live": il velista cieco Mitsuhiro Iwamoto sul palco del WEF

Mitsuhiro Iwamoto, velista nipponico non vedente che abita a San Diego, il 21 gennaio (fuso orario locale) ha preso la parola al congresso annuale del Forum economico mondiale 2026. Tenterà la prima traversata del Pacifico in solitaria e non stop effettuata da una persona con menomazione visiva totale nel quadro del "Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027" (Progetto di traversata del Pacifico in solitaria effettuata da un velista cieco 2027).
SITO WEB DEL WEF: https://www.weforum.org/ 　

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121562008/it/

Hiro Iwamoto / Global Keynote Speaker, First Totally Blind Sailor to Cross the Pacific

Nella primavera del 2027 tenterà una traversata del Pacifico in solitaria e non stop manovrando uno yacht da 28 piedi, da solo e senza scali intermedi, da San Diego, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, fino ad Amakusa, nella prefettura giapponese di Kumamoto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media: San Diego
Christy Fritts
Challenged Athletes Foundation
christy@challengedathletes.org
+1.858.442.9570

Contatti: Giappone
Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027
Email: press@hiros-choice.com / awamura@hiros-choice.com
Tel.: +81-90-3100-3976 (Kaori Awamura)



