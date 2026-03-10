AMINA diventa la prima banca regolamentata su 21X, il primo sistema di negoziazione e regolamento pienamente regolamentato in Europa

AMINA Bank AG ("AMINA"), una banca di criptovalute con presenza globale regolamentata dall'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ha annunciato oggi la sua partecipazione come sponsor di quotazione su 21X , il primo sistema di negoziazione e regolamento basato su tecnologia ledger (DLT TSS) completamente regolamentato all'interno dell'Unione europea. AMINA è la prima banca regolamentata a unirsi all'ecosistema di 21X come sponsor di quotazione.

AMINA, 21X and Tokeny partner for end-to-end solution

In parallelo alla collaborazione in corso di AMINA con Tokeny per l'emissione di asset onchain, la partnership crea un'infrastruttura di tokenizzazione completa che gestisce i principali limiti dell'adozione istituzionale: l'assenza di un percorso end-to-end in grado di collegare la tradizionale custodia di asset regolamentata con l'emissione onchain e i mercati secondari liquidi.

