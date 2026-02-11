Americhem ottiene il rating Gold di EcoVadis e si piazza nella top 5% delle migliori performance mondiali in materia di sostenibilità

Americhem, specialista noto a livello mondiale nella progettazione e produzione di masterbatch coloranti personalizzati, additivi funzionali, composti ingegnerizzati e tecnologie performanti, ha ricevuto la valutazione Gold di EcoVadis e si colloca così nella top 5% delle migliori organizzazioni valutate globalmente per le performance di sostenibilità nel settore in cui operano.

EcoVadis è una delle piattaforme di valutazione della sostenibilità aziendale più utilizzate al mondo; le aziende vengono vagliate in base a criteri quali Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Procurement sostenibile. La valutazione Gold riflette non solo la presenza di politiche sostenibili, ma anche la solidità dei sistemi di gestione, la documentazione e le pratiche di implementazione, il tutto valutato da EcoVadis per quanto riguarda le attività globali di Americhem.

