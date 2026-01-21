Giornale di Brescia
Allshares rileva Stock & Option Solutions, importante attore del mercato statunitense, e consolida la propria posizione di leader globale nella gestione della proprietà azionaria

Allshares, fornitore globale di software e servizi per la gestione della proprietà azionaria, oggi ha annunciato l'acquisizione di Stock & Option Solutions ("SOS" o la "Società"), azienda statunitense specializzata nella gestione end to end dei piani azionari e di compensazione.

Stock & Option Solutions apporta una comprovata esperienza a supporto dell'intero ciclo di vita dell'amministrazione di piani azionari e di compensazione. Inserita tra le aziende Inc. 5000 a più rapida crescita nel 2022, l'azienda si è guadagnata una solida reputazione nel coadiuvare organizzazioni in tutti gli Stati Uniti, dalle startup in fase iniziale fino alle grandi imprese.

