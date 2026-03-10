Allegro DVT lancia l'IP per semiconduttori DWP300 DeWarp

Allegro DVT , il leader mondiale in IP video per semiconduttori e strumenti di conformità dei video annuncia l'aggiunta del suo nuovo IP DWP300 DeWarp al suo portafoglio di Zinia Pixel Processing IP. Quest'ultima innovazione rafforza ulteriormente l'impegno di Allegro DVT nella fornitura di soluzioni complete, ad alte prestazioni per le applicazioni di imaging e video di nuova generazione.

Il nuovo IP DWP300 DeWarp è progettato per un'area di silicio ottimale e per l'efficienza energetica, offrendo nel contempo una trasformazione geometrica flessibile in tempo reale. Abbina un driver di software personalizzabile che genera configurazioni a rete per un'ampia gamma di trasformazioni geometriche e un hardware core dedicato in grado di eseguire la trasformazione geometrica in tempo reale su video intero.

