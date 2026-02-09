Giornale di Brescia
Align Partners pubblica una lettera degli azionisti e presenta le loro proposte formali a DB Insurance

Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), un azionista di DB Insurance Co., Ltd. (KRX:005830) ("DBI" o la "Società") che detiene l'1,9%, ha inviato una lettera pubblica degli azionisti al Consiglio di amministrazione di DBI, volta a rafforzare la politica di allocazione del capitale e la supervisione della governance, e ha inoltrato proposte formali degli azionisti per l'Assemblea generale annuale del 2026 ("AGM").

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Align Partners
Taesung Lee / Jane Kim
dbi_valueup@alignpartnerscap.com
+82-2-6956-8312



