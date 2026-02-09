Align Partners pubblica una lettera degli azionisti e presenta le loro proposte formali a DB Insurance

Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), un azionista di DB Insurance Co., Ltd. (KRX:005830) ("DBI" o la "Società") che detiene l'1,9%, ha inviato una lettera pubblica degli azionisti al Consiglio di amministrazione di DBI, volta a rafforzare la politica di allocazione del capitale e la supervisione della governance, e ha inoltrato proposte formali degli azionisti per l'Assemblea generale annuale del 2026 ("AGM").

Align Partners

Taesung Lee / Jane Kim

dbi_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8312





