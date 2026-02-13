Align Partners presenta proposte formali agli azionisti Gabia

Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”), un’azionista Gabia, Inc. (“Gabia” o la “Società”), ha presentato proposte formali da inserire nell’ordine del giorno della prossima 27esima assemblea generale annuale degli azionisti Gabia, lanciando un appello per il rafforzamento delle pratiche di governance al fine di contrastare la persistente sottovalutazione della Società.

Align Partners ha fatto osservare che, data la presentazione di proposte agli azionisti nell’assemblea generale annuale di quest’anno, Gabia dovrebbe attenersi agli indicatori chiave di governance aziendale del Korea Exchange (KRX), pubblicando l’avviso di convocazione dell’assemblea stessa almeno quattro settimane prima della data in cui è prevista. Align Partners ha sottolineato come l’avviso per l’assemblea generale annuale dello scorso anno sia stato emesso solo 16 giorni prima della data della riunione, limitando la capacità degli azionisti di esaminare adeguatamente l’ordine del giorno e di esercitare un diritto di voto basato su informazioni concrete.

