Align Partners presenta la terza lettera pubblica degli azionisti e presenta a Coway proposte formali degli azionisti

Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), un'azionista di Coway Co., Ltd. ("Coway" o la "Società"), ha presentato proposte formali degli azionisti per la prossima 37ª Assemblea generale annuale ("AGM") e ha pubblicato la sua terza lettera pubblica degli azionisti per il Consiglio di amministrazione di Coway.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Align Partners
Wooseok Choi
coway_valueup@alignpartnerscap.com
+82-2-6956-8033



