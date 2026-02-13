Align Partners invia proposte formali degli azionisti a Dentium

Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”), un azionista di Dentium Co., Ltd. (“Dentium” o la “Società”), ha inoltrato proposte formali degli azionisti per l'inclusione nell'ordine del giorno della prossima 26esima Assemblea Generale Annuale (“AGM”) di Dentium, invitando la Società a rafforzare le pratiche di governance e migliorare la disciplina dell'assegnazione dei capitali.

Align Partners ha notato che, visto che le proposte degli azionisti verranno presentate all'AGM di quest'anno, Dentium dovrebbe seguire gli indicatori chiave della governance aziendale (Corporate Governance Key Indicators) della Borsa coreana (Korea Exchange, KRX) pubblicando la nota di convocazione dell'AGM almeno quattro settimane prima della data della riunione e adottando un sistema di votazione elettronica per migliorare la partecipazione degli azionisti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260212194324/it/

Align Partners

Hyung Chan Kim

dentium_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8033





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire