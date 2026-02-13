Align Partners invia a SoluM una lettera pubblica degli azionisti e proposte formali

Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”), un azionista di SoluM Co., Ltd. (“SoluM” o la “Società”), ha inoltrato proposte formali degli azionisti da includere nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Annuale (“AGM”) 2026 di SoluM e ha inviato la sua prima lettera pubblica degli azionisti al Consiglio di amministrazione della Società.

Align Partners ha richiesto al CdA e all'amministrazione di SoluM una risposta pubblica per iscritto alla lettera degli azionisti entro la scadenza della notifica di convocazione dell'AGM prima dell'assemblea di marzo 2026. La campagna riflette l'opinione di Align Partners sulla necessità urgente di apportare importanti riforme alla governance e un'attenzione strategica per aumentare il valore per gli azionisti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260212229004/it/

Align Partners

Wooseok Choi

solum_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8033





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire