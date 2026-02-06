Al Barari avvia i lavori a The Cape, l'ultimo capitolo di una tradizione

Al Barari, la prima comunità di Dubai basata sulla natura, ha ufficialmente segnato l'inizio dei lavori a The Cape , il suo ultimo complesso residenziale esclusivo, celebrando due decenni di artigianato visionario e di impegno continuo nella creazione di ambienti residenziali armoniosi immersi nella natura.

Hazza Zaal, CEO of Al Barari Real Estate Group, alongside the Sales and Construction teams at The Cape Groundbreaking Ceremony, marking a milestone in Al Barari’s final signature development. (Photo: AETOSWire)

La cerimonia inaugurale segna l'inizio di un capitolo storico per Al Barari, in quanto The Cape rappresenta l'apice di una tradizione ventennale definita dalla progettazione appositamente studiata, dallo stile di vita incentrato sul benessere e dai paesaggi naturali immersivi.

Situata nel cuore verde di Dubai, The Cape offre un'esperienza di stile di vita arricchita, circondata da ambienti botanici lussureggianti, delicate fontane e spazi dedicati al benessere.

