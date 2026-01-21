Ageneau Group sceglie la soluzione Generix WMS per dare impulso alla crescita

Generix, un'azienda globale di software aziendali che offre un ampio portafoglio di soluzioni SaaS per la supply chain, la finanza, il commercio e l'integrazione B2B, ha annunciato che Ageneau Group, un'azienda francese nel settore di trasporti, logistica e formazione, ha scelto Generix WMS e TradeXpress per modernizzare i processi operativi presso il suo sito di Angers (Trélazé), che occupa una superficie di 9.000 m² e dispone di attrezzature tecnologiche all'avanguardia, tra cui veicoli a guida autonoma (AGV).

"Avevamo bisogno di uno strumento potente e scalabile in linea con i nostri valori di coesione, rispetto e innovazione. Generix è stata in grado di soddisfare al 100% le nostre specifiche e di fornirci supporto con trasparenza e competenza", ha affermato Arnaud Ageneau, co-direttore di processi, acquisti e IT presso Ageneau Group.

A sostegno della sua crescita e per rispondere alle esigenze in evoluzione dei suoi clienti, Ageneau Group era alla ricerca di una soluzione in grado di digitalizzare le proprie operazioni, ottimizzare i flussi e fornire logistica avanzata ai propri team. Il gruppo ha selezionato Generix WMS per una gestione completa del magazzino e TradeXpress per automatizzare i flussi di dati dei clienti.

"Siamo entusiasti di poter accogliere Ageneau Group tra i nostri nuovi clienti della soluzione WMS. Si tratta di un voto di fiducia che conferma l'impegno di Generix a sostenere le aziende di medie dimensioni con una soluzione WMS completa in grado di integrare automazione avanzata e visibilità in tempo reale della supply chain per ottimizzare spazio, risorse e inventario", ha affermato Sarah Azria, Direttrice della supply chain per le regioni EMEA settentrionale e Asia-Pacifico.

Questo progetto rientra nella visione a lungo termine per Ageneau Group, che include la rapida implementazione di nuovi siti logistici e progetti innovativi, come l'alleanza per il trasporto multimodale (TMA).

Informazioni su Ageneau Group

Più di un semplice attore nei settori di trasporti, logistica e formazione, Ageneau Group rappresenta una vera attività imprenditoriale e familiare. Fondato nel 1962 da Gustave Ageneau e da sua moglie Marie-Thérèse, il gruppo si è sviluppato nel corso dei decenni attorno a solidi valori: coesione, rispetto e innovazione.

Oggi Ageneau Group conta su 580 dipendenti dedicati e appassionati, uniti da una visione comune e da competenze riconosciute. Il gruppo è un'attività familiare con una forte presenza nella regione dei Paesi della Loira, nella regione di Parigi e a livello internazionale, e vanta un giro d'affari di oltre 102 milioni di euro e rappresenta un importante attore nei settori di trasporto, logistica e formazione.

Il gruppo è attualmente gestito congiuntamente dal Club dei 5 (Guillaume e Arnaud Ageneau, Charlène Jaunay-Ageneau, Ludovic Bin e Alexandre Pasquier), un modello di amministrazione collettiva che rispecchia perfettamente il DNA familiare dell'azienda e il suo desiderio di combinare responsabilità condivise, una visione strategica comune e sostenibilità sul lungo termine.

Oltre alle sue attività tradizionali, Ageneau Group offre anche una serie di corsi di formazione professionale presso i suoi tre siti a Cholet, Beaupréau e Angers, a dimostrazione del suo impegno nel trasmettere competenze e offrire assistenza sul lungo termine per lo sviluppo delle professioni del settore.

Forte delle proprie competenze professionali, il gruppo offre una gamma completa di servizi e utilizza l'innovazione come leva strategica per prevedere le variazioni di mercato e progettare soluzioni su misura, ad alte prestazioni, responsabili e lungimiranti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.ageneau.fr/

Informazioni su Generix

Generix è un'azienda SaaS globale che aiuta le imprese a connettersi tra loro per trasformare ogni connessione digitale in valore digitale. Offre un portafoglio di soluzioni e servizi cloud all'avanguardia basati sull'IA per guidare con sicurezza i processi aziendali digitali più importanti nei settori di supply chain, finanza e commercio. Fornisce inoltre soluzioni di integrazione e collaborazione B2B end-to-end affinché le aziende possano operare pienamente sulle reti di commercio digitale. Oltre 800 dipendenti di Generix si dedicano a servire al meglio più di 6.000 clienti in oltre 60 Paesi. L'azienda aiuta a elaborare più di 17 miliardi di messaggi, preparare più di 600 milioni di pallet, gestire più di 800 milioni di fatture e oltre 1 milione di operazioni di trasporto all'anno. Generix crede nell'enorme potenziale di crescita dell'economia interconnessa in un mondo sostenibile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.generixgroup.com

