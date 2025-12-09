AdvanCell riceve la prima fornitura di torio-228 ad attività elevata, evidenziando capacità e competenze industriali uniche, fondamentali per scalare la produzione di piombo-212 per terapie alfa mirate

AdvanCell, azienda radiofarmaceutica in fase clinica specializzata in terapie oncologiche alfa mirate, ha annunciato oggi di aver ricevuto la prima consegna di 228Th ad attività elevata, l'isotopo originario di 212Pb e un materiale di partenza essenziale nella produzione di 212Pb, un emettitore alfa, utilizzato nella fabbricazione di ADVC001, il prodotto di punta dell'azienda, e altre terapie con radioligandi a base di 212Pb in programma.

