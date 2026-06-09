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AdvanCell rafforza la leadership esecutiva per accelerare l'espansione negli Stati Uniti e ampliare la sua piattaforma di terapia alfa mirata

AdvanCell, azienda radiofarmaceutica di fase clinica che sviluppa terapie alfa mirate innovative contro il cancro, oggi ha annunciato la nomina di Justyna Kelly a Direttore tecnologico (CTO) e François Gaudet a Direttore scientifico (CSO), ampliando il team di leadership esecutiva della società negli Stati Uniti, mentre continua a potenziare la propria presenza negli Stati Uniti e a promuovere la sua crescente pipeline di terapie alfa mirate innovative.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

contact@advancell.com.au

Per informazioni per i media, contattare:
MEDiSTRAVA (nel Regno Unito)
advancell@medistrava.com
+44 (0)20 3928 6700



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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