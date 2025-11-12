AdvanCell parteciperà alla Jefferies Global Healthcare Conference di Londra

AdvanCell, un'azienda radiofarmaceutica operante nella fase clinica che sviluppa innovative terapie alfa mirate per il trattamento del cancro, parteciperà alla Jefferies Global Healthcare Conference che si terrà a Londra dal 17 al 20 novembre 2025.

I membri del team di AdvanCell – Andrew Adamovich (CEO), Anna Karmann (CMO), Matthew Vincent (CBO), Simon Puttick (CSO) e Dayle Hogg (COO) - presenteranno il progresso clinico e aziendale della società, compresi i risultati promettenti dello studio clinico di Fase 1b per 212Pb-ADVC001, recentemente presentati all'ESMO , oltre alla prossima espansione di Fase 2 nel carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) e nel carcinoma prostatico metastatico ormono-sensibile (mHSPC), e al progresso dell'espansione dell'azienda negli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251111090457/it/

Andrew Adamovich, CEO

contact@advancell.com.au



Per informazioni per i media, contattare:

MEDiSTRAVA (nel Regno Unito)

Mark Swallow, Frazer Hall, Sylvie Berrebi

advancell@medistrava.com

+44 (0)20 3928 6700





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire