AdvanCell parteciperà alla Jefferies Global Healthcare Conference di Londra
AdvanCell, un'azienda radiofarmaceutica operante nella fase clinica che sviluppa innovative terapie alfa mirate per il trattamento del cancro, parteciperà alla Jefferies Global Healthcare Conference che si terrà a Londra dal 17 al 20 novembre 2025.
I membri del team di AdvanCell – Andrew Adamovich (CEO), Anna Karmann (CMO), Matthew Vincent (CBO), Simon Puttick (CSO) e Dayle Hogg (COO) - presenteranno il progresso clinico e aziendale della società, compresi i risultati promettenti dello studio clinico di Fase 1b per 212Pb-ADVC001, recentemente presentati all'ESMO , oltre alla prossima espansione di Fase 2 nel carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) e nel carcinoma prostatico metastatico ormono-sensibile (mHSPC), e al progresso dell'espansione dell'azienda negli Stati Uniti.
Andrew Adamovich, CEO
contact@advancell.com.au
Per informazioni per i media, contattare:
MEDiSTRAVA (nel Regno Unito)
Mark Swallow, Frazer Hall, Sylvie Berrebi
advancell@medistrava.com
+44 (0)20 3928 6700
