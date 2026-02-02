Giornale di Brescia
AdvanCell annuncia una collaborazione e un accordo esclusivo di licenza con 48Hour Discovery per sviluppare il nuovo farmaco radioterapico a base di peptidi di piombo-212 (212Pb) per il trattamento del carcinoma gastrointestinale con esigenze mediche significative

AdvanCell, un’azienda radiofarmaceutica operante nella fase clinica che sviluppa innovative terapie alfa mirate per il trattamento del cancro, oggi ha annunciato la firma di un Accordo esclusivo di collaborazione e di licenza con 48Hour Discovery per sviluppare un nuovo farmaco radioterapico a base di peptidi di piombo-212 (212Pb) per il trattamento del carcinoma gastrointestinale con esigenze mediche significative, riflettendo la strategia di AdvanCell di creare una pipeline duratura di terapie alfa mirate differenziate per affrontare i grandi mercati oncologici.

La collaborazione comprende la piattaforma di scoperta dei peptidi di 48Hour Discovery e le competenze di AdvanCell sul 212Pb per realizzare e sviluppare rapidamente un programma radioterapeutico basato sui peptidi.

contact@advancell.com.au

Per informazioni per i media, contattare:
MEDiSTRAVA (nel Regno Unito)
Mark Swallow, Frazer Hall, Sylvie Berrebi
advancell@medistrava.com
+44 (0)20 3928 6700



