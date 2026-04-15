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ADB SAFEGATE lancia Adaptive Airfield Lighting per migliorare la sicurezza delle piste

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ADB SAFEGATE ha lanciato AXON EQ ADAL (Adaptive Airfield Lighting) (illuminazione adattiva degli aeroporti), una nuova soluzione pensata per fornire guida visiva in tempo reale agli aerei e ai veicoli a terra, aiutando gli aeroporti a migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa.

Con l'aumento dei volumi di traffico aereo e la crescente complessità delle operazioni a terra, gli aeroporti si trovano ad affrontare una pressione crescente per ridurre le incursioni in pista, migliorare il flusso del traffico a terra e ridurre le emissioni. I sistemi convenzionali di illuminazione negli aeroporti, basati su intensità fissa e coordinazione manuale, offrono un supporto limitato per ambienti operativi dinamici.

AXON EQ ADAL presenta capacità adattive consentendo alle luci di regolare automaticamente il colore e l'intensità sulla base di dati operativi in tempo reale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per i media
press@adbsafegate.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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