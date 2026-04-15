ADB SAFEGATE lancia Adaptive Airfield Lighting per migliorare la sicurezza delle piste

ADB SAFEGATE ha lanciato AXON EQ ADAL (Adaptive Airfield Lighting) (illuminazione adattiva degli aeroporti), una nuova soluzione pensata per fornire guida visiva in tempo reale agli aerei e ai veicoli a terra, aiutando gli aeroporti a migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa.

Con l'aumento dei volumi di traffico aereo e la crescente complessità delle operazioni a terra, gli aeroporti si trovano ad affrontare una pressione crescente per ridurre le incursioni in pista, migliorare il flusso del traffico a terra e ridurre le emissioni. I sistemi convenzionali di illuminazione negli aeroporti, basati su intensità fissa e coordinazione manuale, offrono un supporto limitato per ambienti operativi dinamici.

AXON EQ ADAL presenta capacità adattive consentendo alle luci di regolare automaticamente il colore e l'intensità sulla base di dati operativi in tempo reale.

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