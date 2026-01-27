Access Advance proroga la scadenza per l’aumento delle tariffe HEVC Advance

Access Advance LLC oggi ha annunciato che i concessori di licenze HEVC Advance hanno approvato una proroga della scadenza entro quale i nuovi licenziatari possono assicurarsi le attuali tariffe relative alle royalty e i massimali fino al 2030.

Le aziende che diventeranno licenziatarie del programma HEVC Advance entro il 30 giugno 2026 si assicureranno le attuali tariffe relative alle royalty sia per le royalty correnti sia per il calcolo di quelle sulle vendite pregresse. Si tratta di un rinvio temporaneo dell’aumento del 25% delle tariffe e dei massimali applicabile ai licenziatari che abbiano sottoscritto il contratto dopo la precedente scadenza del 31 dicembre 2025.

La proroga si applica anche all’accordo ponte multicodec (“MCBA”), che fornisce una singola struttura di tariffe relative alle royalty scontate per i licenziatari partecipanti a entrambi i pool di brevetti – HEVC Advance e VVC Advance. I licenziatari che sottoscriveranno l’MCBA entro il 30 giugno 2026 beneficeranno di massimali di royalty equivalenti a quelli previsti per il programma VVC Advance.

La proroga segue la crescita record registrata da Access Advance nel quarto trimestre in tutti e tre i principali pool di brevetti, un tasso di rinnovo del 100% tra i licenziatari HEVC Advance in regola, la risoluzione di molteplici azioni legali di tutela da parte dei concessori di licenze e l’acquisizione, avvenuta nel dicembre 2025, della società di amministrazione del pool di brevetti HEVC/VVC Via LA, che ora opera indipendentemente come VCL Advance.

“I nostri concessori di licenze hanno riconosciuto che la fine del 2025 ha portato molti cambiamenti importanti nel panorama della concessione di licenze HEVC/VVC”, spiega Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “Hanno ritenuto importante estendere l’opportunità e l’incentivo per i potenziali licenziatari a unirsi a HEVC Advance e VVC Advance, usufruendo dei vantaggi dell’MCBA. Questa proroga concede ulteriore tempo ai potenziali licenziatari per valutare le loro opzioni e bloccare le attuali tariffe relative alle royalty fino al 2030”.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli implementatori di brevetti.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 4.500 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP,266 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com .

