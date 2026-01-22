Access Advance chiude il 2025 con un trimestre record: otto nuovi licenziatari principali, tasso di rinnovo del 100% e risoluzione dei contenziosi

Access Advance LLC oggi ha annunciato la conclusione di un quarto trimestre eccezionale, caratterizzato dalla crescita in tutti e tre i principali pool di brevetti, evidenziata dall’aggiunta di otto licenziatari principali, da un tasso di rinnovo del 100% tra i licenziatari HEVC Advance in regola e la risoluzione di varie azioni legali dei concessori di licenza attraverso la sottoscrizione di licenze del pool.

Il pool di brevetti HEVC Advance ha accolto 29 nuovi licenziatari, segnando un aumento dell’8% del totale dei licenziatari in soli tre mesi. Il pool di brevetti VVC Advance è cresciuto del 40% con la sigla di otto nuovi licenziatari, mentre il pool Advance VDP ha aggiunto sia un nuovo concessore di licenza sia il primo licenziatario con sede negli Stati Uniti. Tra i nuovi licenziatari che hanno aderito ai programmi Access Advance figurano Hisense, Mercedes-Benz AG, Roku, Skyworth, Transsion e Xiaomi per HEVC Advance; OPPO, vivo e Xiaomi per VVC Advance; e Roku per il pool VDP.

Il trimestre ha visto inoltre la risoluzione di vari contenziosi avviati dai concessori di licenza tramite la concessione di licenze, con l’adesione di Hisense, Roku e Transsion al pool di brevetti HEVC Advance. Roku è inoltre diventata il primo licenziatario statunitense nel pool di brevetti per la distribuzione video.

Inoltre il 100% dei licenziatari HEVC Advance in regola, i cui accordi includevano opzioni di risoluzione alla fine del 2025, ha scelto di proseguire la sua partecipazione al pool fino al 2030. Tra gli oltre 120 licenziatari figurano DJI, Google, GoPro, Honeywell, Huawei, LG, OPPO, Panasonic, Samsung, Sony e Vantiva. Questi impegni da parte di leader del settore confermano il valore che i licenziatari attribuiscono alla copertura brevettuale completa offerta dal programma e all’efficiente struttura di concessione delle licenze.

“Questo è stato un trimestre eccezionale sotto ogni punto di vista”, commenta Peter Moller, Ceo Access Advance. “Abbiamo accolto marchi leader in molteplici mercati – smartphone, televisori, streaming e automotive. Abbiamo visto i contenziosi trasformarsi in licenze. E ogni licenziatario in regola con l’opzione di risolvere il suo accordo ha scelto di rinnovare. Questi risultati non avvengono per caso. Quando i licenziatari esistenti scelgono all’unanimità di restare e quelli nuovi si uniscono a questo ritmo, significa che i programmi funzionano”.

“Entriamo nel 2026 sulla scia di risultati molto positivi”, aggiunge Moller. “La nostra acquisizione della società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC, ora denominato VCL Advance, rafforza ulteriormente la nostra posizione di leader nella concessione di licenze per tecnologie codec video. Insieme ai risultati del quarto trimestre, Access Advance offre oggi la copertura di licenze più completa del settore. Guardiamo con fiducia all’opportunità di creare su queste fondamenta nel corso dell’anno che ci attende”.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 4.500 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP,266 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com .

Referente per i media

Meredith Hollander

Direttrice comunicazioni strategiche

Access Advance LLC

E-mail: press@accessadvance.com

Sito web: www.accessadvance.com

Richieste di informazioni sulla concessione in licenza

E-mail: licensing@accessadvance.com





