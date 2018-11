Violenza sulle donne, inaugurata una panchina rossa

È stata inaugurata oggi al Nuovo Flaminia una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle manifestazioni organizzate dall'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Brescia in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

In questa settimana sono state inaugurate quattro panchine rosse: in via Farfengo, al parco di via Mantova, nei giardini di via Veneto e l'ultima questa mattina al nuovo centro commerciale di via Dalmazia.

Lo scorso ottobre, una panchina rossa era stata dedicata a Manuela Bailo, la 35enne di Nave uccisa da Fabrizio Pasini.

Un'altra panchina rossa sarà inaugurata mercoledì alle 15 alla fermata della metropolitana Cimabue.

