Via libera dalla Lega: sarà Paola Vilardi a sfidare Del Bono

È un avvio di legislatura particolare. Non solo per l’incertezza che regna sulle presidenza di Camera e Senato, ma anche perché nella coalizione che ha ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni del 4 marzo si sta assistendo ad un ridisegno degli equilibri di potenza.

Per la prima volta da quando è in politica Silvio Berlusconi si trova a non essere il leader del centrodestra, tanto che sarà Matteo Salvini quello che in prima battuta gestirà un eventuale mandato esplorativo per la formazione di un governo. Gli equilibri interno al centrodestra sono cambiati evidentemente per effetto di un voto che nei territori ha cambiato colore: si è passati dall’azzurro di Forza Italia al verde del Carroccio. E Brescia non fa eccezione, lo testimoniano i ben 7 parlamentari bresciani eletti dalla Lega e i 2 di Forza Italia (per la verità anche per effetto delle scelte operate a livello coalizionale sulle candidature all’uninominale). Ma i numeri del 4 marzo, tra Regionali e Politiche, raccontano di una Lega che quasi doppia gli alleati forzisti.

E questo ha portato a più di una fibrillazione in vista delle elezioni amministrative di fine maggio su cui gli accordi sono stati inizialmente chiusi ad inizio gennaio, quando cioè i rapporti di forza erano molto più equilibrati. Non è un caso dunque che la Lega anche sulla corsa per la Loggia abbia congelato per due settimane la candidatura di Paola Vilardi cercando di proporre un proprio candidato da opporre ad Emilio Del Bono.

Salvini ha temporeggiato e ha rimesso in discussione un po’ tutte le candidature sperando di ottenerne di nuovo per sfruttare l’onda lunga del successo delle Politiche. In tal modo ha strappato in extremis la candidatura di Massimiliano Fedriga per le Regionali in Friuli (dopo che tre giorni fa era stato dato il via libera al forzista Tondo). Brescia è stata usata in un quadro regionale e nazionale per ottenere altre candidature leghiste, come nel caso di Sondrio e una tra Treviso e Vicenza. A questo punto la Vilardi che negli ultimi giorni aveva iniziato a dare segni di nervosismo è ufficialmente il candidato del centrodestra per la Loggia.

