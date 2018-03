Vaccini, no della Lombardia alla proroga

Rimane ferma al 10 marzo la scadenza per la presentazione a scuola delle certificazioni relative alle vaccinazioni.

La Regione Lombardia non ha accolto infatti la circolare congiunta emanata lo scorso 5 marzo dai ministeri della Salute e dell’Istruzione Università e Ricerca, che garantisce una proroga di circa due settimane.

In sintesi la circolare prevede che le regioni nelle quali sono istituite le anagrafi vaccinali, come la Lombardia, possano applicare la procedura semplificata: è possibile cioè che non siano i genitori degli alunni a consegnare il libretto delle vaccinazioni a scuola, ma che la comunicazione avvenga direttamente tra l’Ats, l’agenzia per la salute, ex Asl, e gli istituti scolastici. I genitori non in regola saranno quindi convocati dall’Ats e coinvolti in un percorso finalizzato all’adempimento. La Regione Lombardia non ha però aderito a questa procedura e quindi per le famiglie bresciane ancora non in regola la scadenza rimane questo sabato. Chi cioè ha presentato a scuola l’autocertificazione deve ora consegnare una copia del libretto vaccinale o il certificato dell’Ats che attesta le vaccinazioni effettuate o la prenotazione per effettuarle nei prossimi giorni.

Occorre ricordare che per legge se i genitori non dovessero somministrare il vaccino al minore, o terminare il ciclo di quelli già effettuati entro il termine fissato dall’Ats, sarà loro comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da cento a cinquecento euro proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse). I bambini da 0 a 6 anni saranno inoltre essere dagli asili, anche se l’uscita dall’aula in pieno anno scolastico non è ancora stata regolata a livello di procedure.

Rispetto alla scadenza di sabato e tenuto conto delle tempistiche dei controlli e delle convocazioni, è facile immaginare comunque che , almeno per quest’anno, tutti i bimbi termineranno l’anno scolastico.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it