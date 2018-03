Vaccini, in Lombardia 25mila «ritardatari»

A livello regionale sono oltre 25mila i ragazzi fino a sedici anni dei quali entro il 10 marzo non è stata presentata alcuna documentazione agli istituti scolastici frequentati.

I dati dettagliati dell’Ats di Brescia saranno disponibili nei prossimi giorni, ma già dalla Regione arriva un primo bilancio dei vari passaggi previsti dalla legge sull’obbligo vaccinale.

«Secondo gli elenchi forniti alle nostre Ats da 1.965 su 10.729 strutture scolastiche della Lombardia, tra asili nido, scuole materne, elementari, primarie e secondarie, sono complessivamente 25.599 i soggetti fino ai 16 anni (sono circa 1.500.000 i nati) che non hanno presentato la documentazione richiesta alla data del 10 marzo in virtù della legga sull'obbligo vaccinale». Lo comunica l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in seguito ai dati forniti sino al 20 marzo dalle 8 Ats della Lombardia dalle strutture scolastiche interessate dalla legge di adempimento all'obbligo vaccinale.

«Dei 25.599 - spiega l'assessore - 77 sono gli alunni nella fascia fino ai 3 anni, 1.093 quelli fino ai 6 anni e 24.429 quelli della scuola dell'obbligo dai 6 ai 16 anni. Mentre per le prime due categorie la legge prevede che non possano frequentare fino a quando non si saranno messi in regola, per gli alunni della scuola dell'obbligo scatteranno le procedure per le sanzioni. Ora, comunque -ha sottolineato l’assessore Gallera -, partiranno le verifiche da parte delle Ats sui nominativi comunicati per accertare la reale situazione. Da alcune analisi a campione già avviate dalle Agenzie di tutela della Salute tra i 25.599 inadempienti ci sarebbe, infatti, anche qualcuno che pur non avendo presentato la documentazione risulta invece già essere stato vaccinato».

