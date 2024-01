Tutte le volte di Mattarella a Brescia da Presidente della Repubblica

Nelle immagini di Teletutto di quel giorno, lo si vede entrare a piedi in piazza Loggia da via X Giornate tra il sindaco Emilio Del Bono e il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni. Aspetta che venga adagiata la corona di rose bianche adornata dal tricolore, poi si ferma davanti alla stele con i nomi delle vittime della strage affissa al porticato, sotto l’orologio, per prestare loro omaggio.

È il 6 settembre 2016 ed è la prima visita ufficiale di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica a Brescia. Il capo dello Stato è in città per ricordare Mino Martinazzoli a cinque anni dalla sua scomparsa e non manca di fare tappa nella piazza che di nuovo lo attende il prossimo 28 maggio per il 50esimo della strage di piazza della Loggia. Sarà la quinta volta che Mattarella torna in terra bresciana dall’inizio del suo mandato nel 2015.

Il ricordo di Martinazzoli

Mattarella applaude allo scoprimento del busto di Martinazzoli al Palagiustizia - Foto © www.giornaledibrescia.it

La prima è stata appunto otto anni fa, in occasione del ricordo di Martinazzoli, di cui era molto amico. Nel 2011 Mattarella aveva partecipato al funerale del politico ed ex sindaco bresciano, ma ancora non in veste di presidente della Repubblica. Il 6 settembre 2016, dopo l’atterraggio a Ghedi, il capo dello Stato si è diretto al palazzo di Giustizia per la dedica della targa e del busto a Martinazzoli. Poi l'incontro istituzionale al teatro Grande, dove a sorpresa è salito sul palco per raccontare Brescia come città di rilancio, per poi rifiutare, al termine, l’auto blu così da camminare tra la gente in centro città.

Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Dopo l’omaggio in piazza Loggia, il presidente ha incontrato Franco Castrezzati, sindacalista oratore sul palco il 28 maggio 1974. Conclusa la parte istituzionale, Mattarella ha visitato l’istituto di ricovero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, il sito Unesco di Santa Giulia e la casa dove il 26 settembre 1897 nacque Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo VI, a Concesio, nonché l’archivio dell’Istituto Paolo VI.

L'omaggio alle vittime del Covid-19

Il Presidente Mattarella al cimitero di Castegnato - Foto Ansa/Ufficio stampa del Quirinale/Paolo Giandotti - © www.giornaledibrescia.it Il Presidente Mattarella al cimitero di Castegnato - Foto Ansa/Ufficio stampa del Quirinale/Paolo Giandotti - © www.giornaledibrescia.it Il Presidente Mattarella al cimitero di Castegnato - Foto Ansa/Ufficio stampa del Quirinale/Paolo Giandotti - © www.giornaledibrescia.it Il Presidente Mattarella al cimitero di Castegnato - Foto Ansa/Ufficio stampa del Quirinale/Paolo Giandotti - © www.giornaledibrescia.it Il Presidente Mattarella al cimitero di Castegnato - Foto Ansa/Ufficio stampa del Quirinale/Paolo Giandotti - © www.giornaledibrescia.it

Passano quattro anni prima che Mattarella torni nel Bresciano per la seconda volta. Siamo nel 2020, la provincia è devastata dalla pandemia da Covid-19 e il presidente della Repubblica atterra a sorpresa l’1 novembre a Montichiari. È diretto al cimitero di Castegnato, dove il 7 settembre i ladri hanno trafugato la lapide in memoria dei morti del coronavirus. Incontra i famigliari delle vittime e dice: «In questi giorni dedicati al loro ricordo, sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del coronavirus, ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia». La visita dura pochi minuti, poi il capo dello Stato riparte.

Con UniBs e la Vittoria Alata

Il discorso del Capo dello Stato per l'inaugurazione dell'anno accademico di UniBs - New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

La terza volta è solo l’anno successivo e l’occasione è l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Brescia. Mattarella tiene un appassionato discorso a braccio a studenti e studentesse: «Il saluto più intenso alle studentesse e agli studenti. Finalmente sono qui, sono molto lieto per due ragioni. La prima per la vicinanza che nutro per la città e la provincia di Brescia, così pesantemente colpite. Questo è il tempo del rilancio. Grande la capacità di resistenza che la città ha manifestato, in un momento come quello pandemico che ha sottolineato quanto dipendiamo gli uni dagli altri». Poi la visita alla Vittoria alata al Capitolium, dove improvvisa un altro discorso non previsto, e infine l’hub vaccinale allestito alla Fiera di Brescia.

Mattarella visita la Vittoria Alata - New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

La Capitale italiana della Cultura

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta il pubblico al teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Ci avviciniamo a giorni più recenti, e cioè gennaio 2023: il 19 si apre ufficialmente l’anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura, con una cerimonia doppia al teatro Grande e al teatro Donizetti, collegati tra loro in diretta. Mattarella arriva al Grande e dal palco del massimo cittadino parla a una platea composta dalle autorità e da tutti i 205 sindaci della provincia di Brescia. «La cultura è una grande ricchezza. Nasce dalla vita, dalla comunità, dalla natura che la ospita, e poi ritorna alle persone, alle generazioni successive, come linfa, come civiltà, come genio e valore» dice. Su Bergamo e Brescia, gemellate in questo appuntamento, queste le parole del Capo dello Stato: «Duramente colpite dalla prima ondata della pandemia, quando un virus aggressivo e sconosciuto ha mietuto, nel nostro Paese, migliaia di vittime. E hanno saputo reagire, dando vita, e alimentando con i loro valori, quel modello di solidarietà che ha consentito di affrontare la crisi». Il suo è l’intervento clou della serata, che si conclude in un’ora esatta prima di tornare a Roma.

Il 50esimo della strage

Infine, il sarà il 28 maggio 2024. I dettagli sono ancora da definire e la presenza è stata per ora confermata in via informale, dunque non si sa ancora cosa farà Mattarella esattamente quel giorno, se presenzierà soltanto o se terrà un discorso, ma sarà la quinta volta di Mattarella a Brescia come presidente della Repubblica.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it