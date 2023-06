Tutela delle opere d'arte, Carabinieri «a caccia» fra i mercatini e il deep web

Per tutelare una delle principali ricchezze dell’Italia, il suo patrimonio culturale, possono utilizzare qualsiasi tecnica investigativa e, grazie ad una recente novità normativa, anche quelle che erano riservate a particolari categorie di reati come le intercettazioni telefoniche o anche l’uso di militari sotto copertura infiltrati nelle organizzazioni criminali.

Ieri e oggi i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, competenti per tutta la Lombardia e quindi anche per Brescia, hanno tenuto uno stand informativo al museo di Santa Giulia incontrando decine di turisti in visita alla città.

