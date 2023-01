Torna Messi a fuoco, tra nodo giustizia e voto regionale

Il voto del 12 e 13 febbraio per la nuova composizione del Consiglio regionale e l’elezione del presidente di Regione Lombardia saranno al centro della prima puntata dell’anno di Messi a fuoco, la trasmissione di attualità di Teletutto, condotta da Andrea Cittadini, che torna stasera alle 20.30 dopo la pausa natalizia. Potete vedere la puntata in diretta sul canale 16 del digitale o in streaming su www.teletutto.it.

Domani a mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle liste per le Regionali e i giochi politici, salvo sorprese dell’ultima ora, sono praticamente fatti. Per commentare la composizione degli elenchi dei candidati e le posizioni degli schiermenti, in studio ci saranno Roberta Sisti, sindaca di Torbole Casaglia e segretaria provinciale della Lega, Michele Zanardi, sindaco di Villanuova sul Clisi e segretario provinciale del Partito democratico e il segretario cittadino di Italia Viva, Michele Busi. Ad affiancare Andrea Cittadini per commentare la composizione delle liste e lo scenario politico che va delineandosi in Regione e nel Bresciano ci saranno anche i giornalisti Renato Andreolassi e Carlo Muzzi, vicecaporedattore della redazione Politica ed Esteri del Giornale di Brescia. In collegamento dal Tribunale di Brescia ci sarà invece Salvatore Montillo per gli ultimi aggiornamenti sulla consegna delle liste.

La seconda parte della trasmissione sarà invece dedicata al tema della giustizia e all’attuazione di alcune norme della riforma Cartabia che mettono a rischio archiviazione migliaia di inchieste nel Bresciano. Ospite in studio ci sarà il senatore del Pd, Alfredo Bazoli, e in collegamento Veronica Zanotti, presidente della Camera penale di Brescia.

