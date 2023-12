Torna in Duomo la tradizionale mostra dei presepi di Mcl

Un viavai incessante, curiosità, nasi quasi incollati al vetro dei diorami o alle strutture lignee e tante fotografie. Inaugurata ieri la Mostra presepi in Duomo Vecchio, «l’esposizione più visitata del Bresciano». Un centinaio le Sacre rappresentazioni che si possono ammirare, frutto del lavoro di tanti presepisti, singoli o riuniti in associazioni, che si dedicano per mesi (o anni) a ricreare la Natività in un’ambientazione fantasiosa o aderente alla tradizione. Una macchina rodata quella della mostra che però, ha detto durante la presentazione la presidente del Movimento cristiano lavoratori Margherita Peroni, si avvale del lavoro gratuito di molti: chi dona il legname, chi lo lavora, chi realizza i cavalletti e chi le strutture per i diorami.

Ecco che la cerimonia di ieri è stata anche un modo di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato. Novità 2023 una sorta di esposizione diffusa che porta queste meraviglie dell’artigianato anche nei luoghi francescani di città e provincia. «Il presepio per i cristiani - ha detto il parroco della Cattedrale mons. Gianluca Gerbino - è l’incarnazione di Dio nell’umanità», e per chi non crede, «è segno di speranza», ha detto Peroni, e «occasione per ammirare l’abilità di chi li realizza e tornare bambini», ha aggiunto la sindaca Laura Castelletti.

Tra i presenti all’inaugurazione c’erano, tra i tanti, anche due presepisti che ci hanno raccontato come realizzano i diorami (i loro sono gli ultimi del percorso espositivo), Pepi Berti di Romano di Lombardia e Gianfranco Terzi di Antegnate. Per completare le scene ci mettono fino a due anni e nella loro vita ne hanno realizzati circa otto a testa. Ma cosa spinge a mettersi al lavoro? «Passione per la manualità e per il presepio» per Terzi. «Quando lo chiudi e sei soddisfatto è molto bello» dice Berti; e Terzi aggiunge «Mi emoziona vedere gli occhi delle persone quando vedono e apprezzano il mio lavoro.

La mostra è aperta fino al 7 gennaio dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.45; domenica 9.30-10.30/14.30-17.45. Confermato anche il concorso presepi che quest’anno sarà il 50esimo. Info: www.concorsopresepi.it.

