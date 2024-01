Taglio del nastro a Gussago con Filippo Magnini per il centro sportivo Aquamore

Il centro sportivo natatorio Le Gocce ha virato radicalmente, stamattina, cambiando nome e politica aziendale, sotto l'egida di un testimonial di eccezione: Filippo Magnini. L'ex bicampione del mondo nei 100 metri di nuoto ha tagliato il nastro del centro natatorio - comproprietà dei Comuni di Gussago e di Castegnato - tornato a splendere dopo due mesi di stop che si sono resi necessari al nuovo gestore, per interventi di manutenzione straordinaria e di restyling, costati circa 110mila euro.

Il rilancio

La struttura era entrata in crisi a causa dei debiti, dalle conseguenze della pandemia e dalla necessità di manutenzioni. Ora il rilancio a 360 gradi e la riapertura con il nuovo gestore, che affronterà un periodo transitorio di circa un anno. Poi la sua presenza potrebbe stabilizzarsi. Le ex Gocce, l’impianto di via Staffoli (che offre piscine, palestra, sale corsi, ambulatori di fisioterapia, lido estivo e il ristorante Chicco & Spillo) si chiama da ora Aquamore Gussago, traendo il proprio nome dalla società - collegata al gruppo Piscine Castiglione - che già gestisce una dozzina di impianti pubblici in Italia. Magnini - che ha espresso apprezzamenti per la qualità della struttura - ha promesso che verrà a Gussago, mettendosi a disposizione dei bambini.

L'inaugurazione

L'inaugurazione della nuova gestione - con la conseguente riapertura della struttura, dopo i lavori - si è tenuta stamattina al centro natatorio alla presenza del testimonial Magnini, del sindaco di Gussago, Giovanni Coccoli, del vicesindaco di Castegnato Patrizia Turelli e del team dirigenziale di Aquamore, società che ha sede a Castiglione delle Stiviere, la «capitale delle piscine». Tanto nuoto, ma non solo quello. L'impianto di via Staffoli, ha detto il sindaco Coccoli, moltiplicherà le offerte di sport e salute.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it