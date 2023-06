Street art al campetto, a Cellatica i ritratti di Baggio e Jordan

È stata inaugurata a Cellatica la nuova piastra multisport: il campetto da basket e calcetto, grazie al lavoro di Yellow Fat Crew, è stato trasformato in una opera di street art a cielo aperto. Vista dall’alto è una gioiosa cartolina pop. Azzurro-piscina e azzurro rondinelle. Più l’inserto rosso che ricorda la maglia dei campioni di basket. Due le immagini realistiche realizzate sullo spazio polifunzionale di gioco: il ritratto di Roberto Baggio e di Micheal Jordan.

Il progetto

L'opera è stata realizzata grazie al bando di Regione Lombardia che ha finanziato il 70% dei lavori (insieme alla palestra skyfitness, in località Fantasina), mentre il restante 30% è rimasto in capo al Comune: l'investimento complessivo è stato di 143mila euro.

La nuova piastra multisport è stata inaugurata con l’evento «Aldo Moro in campo» - allo statista è intitolata la via del parco - così come i due tornei organizzati per l’occasione: uno di calcio, gestito dall’Asd calcio Stella del Mattino, e uno di basket ideato dai ragazzi del paese. «L’occasione - dice Roberta Saleri, assessore allo sport, ai giovani e ai rapporti con le associazioni - ha permesso di ringraziare pubblicamente anche chi ha contribuito alla realizzazione della piastra».

«Un plauso anche gli artisti della Yellow Fat Crew che hanno realizzato lo splendido disegno che ha arricchito la piastra - prosegue l’assessore - e a tutti gli sponsor (Sts srl, Galba srl, Prandelli Lorenzo & figli srl, Torchiani srl, Cooperativa Vitivinicola Cellatica e Gussago) che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto per i nostri giovani. Un ringraziamento va anche ad alcune aziende della nostra provincia che hanno offerto la merenda a tutti coloro che sono intervenuti in questo pomeriggio di festa: Abaribi, Valle d’Oro, Centrale del Latte di Brescia e, ancora, Cooperativa Vitivinicola».

Importante e apprezzato anche l’apporto delle atlete del Brixia Basket che sono intervenute alla manifestazione rendendo ancora più speciale la giornata. Ora la piastra multisport è a disposizione degli atleti del paese.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it