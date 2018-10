Sport e salute, torna l’onda rosa di Race for the cure

Salute, sport e benessere. Torna anche quest’anno la Race for the cure, la quarta edizione bresciana della più grande manifestazione in Italia e nel mondo dedicata alla prevenzione e alla lotta ai tumori al seno, che dal 5 al 7 ottobre allestirà il villaggio salute in piazzale Arnaldo e piazza Tebaldo Brusato.

Organizzata da Susan G. Komen Italia, dal 2015 la tre giorni ha già investito nel territorio lombardo quasi 190mila euro in progetti di educazione, formazione, diagnosi, cura e supporto alle donne colpite dal tumore al seno. Sono proprio loro, le Donne in rosa, le protagoniste della Race for the cure. Donne che stanno affrontando o hanno affrontato la malattia e che come sempre coloreranno di rosa la corsa di domenica mattina.

«Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce vuol dire mandare un forte messaggio perché nel 90% dei casi la guarigione è completa», dice Rossana Serena, presidente Komen Italia comitato Lombardia.

Come in ogni edizione, sarà allestito il Villaggio della salute, sport e benessere che, nelle giornate di venerdì 5 (dalle 14 alle 18) e sabato 6 ottobre (dalle 10 alle 18), offrirà gratuitamente esami diagnostici e consulti per le patologie della mammella, ginecologiche e della tiroide. Inoltre sarà possibile prendere parte a numerose conferenze sulla tutela della salute sulle donne, iniziative ricreative ed educative così come sessioni pratiche di sport, fitness ed educazione alimentare.

Momento clou della manifestazione sarà la corsa, o la passeggiata, che domenica mattina prenderà il via alle 10 da piazzale Arnaldo e che, snodandosi per le vie del centro storico, arriverà in piazza Tebaldo Brusato. All’iscrizione, dalla donazione minima di 13 euro che andrà avanti a finanziare i numerosi progetti di prevenzione e diagnosi Komen Italia, sarà possibile scegliere se intraprendere la tradizionale corsa da 5 km (sia competitiva che amatoriale) o la più rilassata passeggiata di 2 km. Fino ad esaurimento scorte sarà possibile ritirare la borsa gara e la t-shirt da collezione.

L’iscrizione e il programma completo dei test di screening, degli eventi e delle lezioni sportive sono sul sito www.racebrescia.it. Race for the cure sarà trasmessa in diretta su Radiobresciasette domenica mattina dalle 9.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it