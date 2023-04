Sicuri e inclusivi, 38 nuovi parchi «abbracciano» tutti i bambini

Il miglioramento della qualità della vita e l’attenzione al tema dell’inclusione, in modo particolare per quanto concerne bambini con disabilità, sono al centro della politica di Regione Lombardia, che nei giorni scorsi ha messo sul tavolo più di un milione di euro per la realizzazione di ben 38 parchi giochi inclusivi in provincia di Brescia.

Un importante investimento da parte del Pirellone, che in questo modo trasforma il sogno di 37 Comuni (ai quali si aggiunge il Parco Oglio Nord) in realtà. Una realtà che abbraccia le esigenze di tanti bambini, e delle rispettive famiglie, che avranno così la possibilità di trascorrere una tranquilla giornata al parco, divertendosi in totale sicurezza. Un aspetto significativo per tutte le comunità del territorio bresciano.

Il progetto

In tutta la Lombardia, attraverso il bando della Regione, recentemente rifinanziato con ulteriori 3 milioni di euro, su iniziativa dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, sono stati investiti complessivamente 7,1 milioni di euro. Nella nostra provincia, per l’esattezza, 1.123.219 euro.

«Il nostro governo - spiega l’assessore regionale, Lucchini - è fortemente impegnato a migliorare la qualità di vita e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, offrendo percorsi di attività ludiche e percorsi naturalistici accessibili, strutture semiresidenziali adeguate e servizi in ambito sportivo».

Infatti, erano quattro le linee di intervento: tre di queste finanziabili al massimo con un contributo di 30mila euro (fino al 95% della spesa ammissibile), mentre la riqualificazione di strutture semiresidenziali con un tetto massimo di 80mila euro (fino al 80% del massimo della spesa ammissibile).

«Il bando sui parchi giochi si inserisce in questa missione e grazie alle ulteriori risorse stanziate potremo realizzare un numero davvero importante di progetti proposti dalle Amministrazioni locali, potenziando i processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive». I Comuni che hanno ricevuto il contributo, ora potranno mettersi al lavoro per trasformare o realizzare nuove strutture capaci di far giocare insieme tutti i bambini.

