Sciopero di Trenord in Lombardia venerdì 23 giugno

Un nuovo sciopero da parte del personale di Trenord è previsto per questo venerdì 23 giugno. La fascia oraria interessata sarà quella dalle 9.01 della mattina alle ore 16.59 del pomeriggio.

Durante queste ore potranno verificarsi variazioni al servizio del Trasporto ferroviario su tutte le linee della Lombardia. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero. La società precisa che:

i treni già in corso di viaggio alle 9, con arrivo previsto entro le 10, termineranno regolarmente la corsa

i treni partiti alle ore 9, ma con arrivo previsto oltre le ore 10, potrebbero essere cancellati

i treni con partenza tra le ore 09.01 e le 16.59 potrebbero essere cancellati.

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1-T2 (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1)

Stabio e Malpensa Aeroporto T1- T2 per la linea S50.

Oltre al trasporto ferroviario,Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto» e «S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona». Per il solo servizio aeroportualetra:

Per avere aggiornamenti in tempo reale, è possibile controllare la circolazione dei treni in tempo reale tramite l'App di Trenord. In stazione eventuali modifiche e aggiornamenti saranno dati dagli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, e saranno visibili alle informazioni in scorrimento sui monitor. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito di Trenord.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it