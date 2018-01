Sarà Brexit per l'idioma inglese?

Cosa succederà alla lingua inglese in Europa dopo la

Brexit? Quale idioma prenderà il sopravvento dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione? Domanda non banale e foriera di dibattito.

Oggi nella Ue ci sono 24 lingue ufficiali (bulgaro, francese, maltese, croato, tedesco, polacco, ceco, greco, portoghese, danese, ungherese, rumeno, olandese, gaelico, slovacco, inglese, italiano, sloveno, estone, lettone, spagnolo, finlandese, lituano e svedese), ma le cosiddette «working languages» - cioè quelle con cui si comunica e si lavora all’interno delle istituzioni - sono essenzialmente tre: l’inglese, il francese e il tedesco.

Ma dopo la Brexit cosa accadrà? Qualcuno preme perché la lingua veicolare torni ad essere il francese, che è stata - per secoli - la lingua delle diplomazie. Qualche avvisaglia del dibattito c’è già: il capo negoziatore Ue per la Brexit, l’ex ministro degli Esteri francese Michel Barnier, ha detto che preferirebbe utilizzare la propria lingua madre nelle discussioni e pare che Theresa May abbia reagito con sdegno.

Una cosa è comunque certa, l’inglese resterà inevitabilmente la lingua d’eccellenza nel mondo intero; idioma globale adottato dal web alla scienza, dalla finanza al turismo.

