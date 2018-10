Sant'Eustacchio pronto a cambiare volto, arriva il restyling

Riqualificazione in vista per il quartiere Sant’Eustacchio. Ad annunciarla è stato il sindaco Del Bono, che ha promesso al comitato di quartiere, guidato da Vittorio Carbone, un piano di interventi di messa in sicurezza e di rilancio della zona.

«Nel corso del 2019 - riferisce il presidente del comitato Sant’Eustacchio Vittorio Carbone - sarà predisposto il progetto con i tecnici comunali, per poi valutare cosa si possa realizzare e con quali modalità, i lavori dovrebbero partire nel 2020».

Tra le priorità individuate dal comitato c'è la sistemazione dei parcheggi di via Veneto, da riservare a residenti e commercianti, la messa in sicurezza delle piste ciclabili e la realizzazione di nuovi percorsi, oltre all’entrata in servizio di una navetta che colleghi il quartiere alla stazione della metropolitana Marconi.

Tra i servizi di cui si sente la necessità anche una biblioteca, a servizio delle otto scuole del quartiere, un’anagrafe decentrata, un consultorio e un centro di aggregazione per giovani e anziani.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it