Rose rosse e applausi: un nuovo agente fa la proposta di matrimonio alla Polgai

Prima il giuramento. E, una manciata di minuti più tardi, davanti ai colleghi e agli amici anche la promessa per la vita.

Al termine della cerimonia di giuramento degli allievi agenti della Polizia di Stato del 223esimo corso, che si è tenuta questa mattina alla scuola Polgai di via Veneto in città alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani, il 26enne palermitano Antonino Barraco, che aveva appena giurato fedeltà alla Repubblica insieme a 205 colleghi, con un mazzo di rose rosse in mano ha chiesto alla fidanzata Simona di sposarlo.

E al «sì» che ha ricevuto come risposta sono esplosi gli applausi di colleghi e amici che si era riuniti per l’occasione sotto la scritta «Onore e Disciplina» che campeggia nel piazzale della Polgai.

Non è la prima proposta di matrimonio fatta durante il giuramento degli allievi agenti. Solo a giugno ne erano state fatte altre due.

