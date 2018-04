Primavera in grigio: la pioggia non molla e la neve resta

«La Primavera continua a mantenersi molto inquieta quest’anno sull’Italia, bersaglio di perturbazioni atlantiche a ripetizione. L’ultima della serie ci sta raggiungendo proprio in queste ore e sarà responsabile di una nuova ondata di maltempo al Centronord» conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

«Fase clou del peggioramento tra mercoledì sera e giovedì con piogge anche abbondanti o temporali intensi: le aree più colpite saranno Liguria, alto Piemonte, Trentino, Friuli, alta Toscana e in generale tutta la fascia prealpina, dove gli accumuli complessivi potranno superare punte di 80-100 mm. Ai margini dell’azione ciclonica invece il Sud con tempo più asciutto e anche belle schiarite, salvo qualche piovasco possibile sulla Campania settentrionale».

Il Bresciano non è affatto trascurato dal maltempo imperante su gran parte d'Italia: se già questa sera la pioggia si farà più insistente, non mancheranno le nevicate sulla fascia alpina oltre i 2000 metri. Così prevedono gli esperti di Meteopassione.com, con un perdurare delle condizioni avverse anche domani, giovedì (salvo qualche schiarita), quando in serata si registrerà anche un peggioramento. Al punto che la neve potrà cadere già a 1.500 metri di quota, per calare a 1.200 nella notte.

Venerdì, da ultimo, tra nubi e schiarite, il miglioramento che gradualmente introdurrà sulla nostra provincia un weekend sostanzialmente sereno, con temperature in risalita fino ai 20 °C.

