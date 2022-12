Poste di via Dalmazia, viaggio nel centro che gestisce 50mila pacchi al giorno

Pacchi, pacchi e ancora pacchi. Nell’era dell’e-commerce i desideri scritti sulla lista da dare a Babbo Natale arrivano direttamente sulla soglia di casa e a consegnarli non è un paffuto vecchietto vestito di rosso ma un portalettere o un corriere. Forse rispetto alla favola della slitta e del camino viene meno la poesia, ma non l’impegno richiesto: l’ultimo mese dell’anno è infatti quello che registra il picco di volume di corrispondenza e merci che i servizi postali devono smistare e far recapitare. Al Centro Operativo Poste Italiane di Brescia in via Dalmazia, per esempio, il flusso è dell’ordine dei 50mila pacchi al giorno da gestire, il 50% in più rispetto all’ordinario. Facendo un calcolo rapido, tra il Black Friday (25 novembre) e il Natale si parla di oltre un milione e mezzo di consegne che partono da Brescia per raggiungere tutta la provincia e i principali scali aeroportuali d’Italia.

Una cifra impressionante che però non spaventa quello che dopo Milano è il più importante centro di gestione postale della Lombardia, e che non si occupa soltanto della posta bresciana ma anche di quella per il Centro e Sud Italia. Nel centro operativo di via Dalmazia, l’area di smistamento si presenta come un padiglione grande quanto come un campo da calcio (14mila metri quadri per l’esattezza), al piano terra dell’edificio.

Lì è l’«easy sorter», una macchina molto sofisticata che raccoglie tutti i pacchi, provenienti soprattutto dai magazzini Amazon ma anche altre compagnie e il retail. Questi vengono instradati su un nastro scorrevole che sale, e li trasporta per tutto il piano per poi «imbucarli» dentro delle specie di grosse ceste sulle quali un display indica l’indirizzo di consegna. In uno si legge «Nuoro», in quello di fianco «Messina».

«Dalle 5 del mattino fino alle 22 ci occupiamo delle consegne verso il resto d’Italia, in Calabria, Sardegna e Sicilia», spiega Emanuele Fontana, responsabile gestione operativa Lombardia. I pacchi raccolti vengono poi messi in container e portati con i camion fino all’aeroporto di Montichiari. «La prossimità del centro di Via Dalmazia permettere di caricare la merce sugli aerotrasportatori giusto in tempo per i voli notturni verso le località del Sud dove poi verranno finalizzate le consegne» conclude Fontana. I prodotti che non possono venire imbarcati su via aerea, come quelli contenenti batterie, vengono invece trasportati su gomma. Mentre questo succede, gli operatori in via Dalmazia cominciano a smistare nello stesso modo la corrispondenza verso Brescia città e provincia, che uscirà con i primi portalettere all’alba del mattino successivo.

I maggiori incrementi giornalieri nel Bresciano si hanno nella zona di Leno (+51%), Boario Terme (+39%) e la Bassa con Verolanuova (39%) e Orzinuovi (38%). «L’obiettivo è sempre quello di smaltire il carico di merce quotidiana in una giornata lavorativa» spiega Mario Veronese, responsabile del Centro operativo di Brescia. Per riuscirci al sistema meccanizzato va affianco il fattore umano: proprio per far fronte al boom di lavoro di questo periodo in via Dalmazia sono stati assunti 30 nuovi addetti allo smistamento che si aggiungono ai 200 operatori già presenti per un totale di 1660 dipendenti di cui oltre 470 portalettere. Il ruolo degli operatori è di avviare i pacchi sul nastro dell’«easy sorter» e occuparsi dei pacchi che non possono esservi caricati sul «sorter» per peso o dimensione. «Per noi questo è il momento più importante dell’anno. Per questo – conclude Veronese – queste assunzioni a tempo determinato le avviamo già nei mesi precedenti per riuscire a formare per tempo il nuovo personale».

