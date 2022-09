Politiche 2022: a Roma vanno 13 parlamentari bresciani

Se i nomi degli eletti nei collegi uninominali erano già noti, con la conclusione dello spoglio e le percentuali definitive dei voti raccolti dai partiti si è composto anche l'elenco degli eletti al plurinominale.

Gli uninominali sono andati tutti al centrodestra Maurizio Casasco (Forza Italia), Simona Bordonali (Lega) e Giangiacomo Calovini (Fratelli d'Italia) per la Camera e Stefano Borghesi (Lega) per il Senato.

Visto il posizionamento al plurinominale, dove era capolista, entra a Montecitorio Gianni Girelli (Partito democratico), mentre al Senato sempre in quota dem, spazio ad Alfredo Bazoli.

Con Simona Bordonali alla Camera, per la Lega, ci sarà anche Paolo Formentini, mentre per Fratelli d'Italia alla luce del boom di voti incassati ovunque nel Paese, l'attuale vicesindaca di Bagnolo Mella Cristina Almici festeggia la sua prima elezione in parlamento, mentre continua il suo lavoro a Roma il senatore di Orzinuovi, Gianpietro Maffoni. Conferma anche per il senatore di Forza Italia Adriano Paroli, che tornerà a Palazzo Madama.

Dopo ore convulse, in balia dei calcoli e dei resti previsti dalla legge elettorale, in serata sono arrivate le certezze sugli altri ingressi nel plurinominale.

Entra al Senato, in quota Azione-Italia Viva, l’ex ministro forzista Mariastella Gelmini, seconda al plurinominale al Senato dietro a Matteo Renzi che è però è stato leetto nei collegi di Lombardia, Toscana e Campania. Sempre per Azione-Italia Viva, ma alla Camera, spazio per un altro bresciano: Fabrizio Benzoni andrà a Montecitorio.

Infine i 5 Stelle, con Samuel Sorial che si guadagna l’ingresso alla Camera.

