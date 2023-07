Poliambulanza, il nuovo direttore generale è Marcellino Valerio

Cambio di vertice per Fondazione Poliambulanza: Alessandro Triboldi, direttore generale dal 2018, passa il testimone al Marcellino Valerio. Valerio, classe 1977, trentino di nascita e bresciano d’adozione, lavora in Poliambulanza da più di 20 anni e dal 2009 era direttore amministrativo.

A Triboldi - che in passato aveva anche ricoperto il ruolo di direttore generale del Comune di Brescia, di Centropadane Spa, di Brescia Infrastrutture e di presidente del Brescia Calcio - Fondazione Poliambulanza ha voluto esprimere la «gratitudine per l’attività svolta efficacemente, in particolare durante la pandemia di Covid-19».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it